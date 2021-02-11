10 أهداف جوهرية لمبادرة حياة كريمة.. الاستثمار فى تنمية الإنسان أبرزها

القاهرة - سامية سيد - تعد مبادرة حياة كريمة من المبادرات الرئاسية لمواجهة الفقر والتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجا، وذلك من خلال توحيد جهود الدولة، وتنفيذ أنشطة خدمية وتنموية تضم حياة كريمة وتوفير ظروف معيشية ملائمة لتنمية الإنسان، وذلك انطلاقا من استراتيجية الرئيس السيسى لبناء الإنسان المصرى.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المبادرة الوطنية حياة كريمة فى بداية عام 2019، مؤكدا أن المواطن المصرى البطل الحقيقيى الذى خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردا وتحملة كلفة الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، حيث وجه الرئيس الرئيس الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود وإطلاق المبادرة، وتدور أهداف المبادرة فيما يلى: