شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: الحافز الأخضر حوافز مالية وفائدة لأول مرة 3% وتقسيط 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء مزايا الحافز الأخضر وأسباب تسميته بهذا الاسم، وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: إن الحافز الأخضر سمى بهذا الأسم لأن السيارات الجديدة تحافظ على البيئة أكثر من القديمة والحافظ الأخضر يوفر للمواطن 10% من ثمن السيارة الجديدة بعد تسليمه سيارته القديمة بحد أقصى 22 ألف جنيه للسيارة الملاكى و42 ألف جنيه للتاكسى و65 ألف جنيه للميكروباص، كما لا تكتفى الدولة بهذه المزايا ولكن يمكن تقسيطها على 10 سنوات بفائدة لأول مرة يعمل بها 3%.

وتابع: إن الشركات المصنعة للسيارات الجديدة، كلها على أرض مصرية للاستفادة من العنصرالمحلى وبالتالي السيارات ستكون أسعارها أقل من المستوردة.

كما نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أي حديث عن تأجيل بدء الفصل الدراسى الثاني، موجها نصيحة للطلاب بألا يلتفتون للشائعات.

وأكد أن "الحديث في الوقت الحالي عن إلغاء الفصل الدراسي الثاني يدخل ضمن بند "التهريج"، فنحن لم نستكمل الفصل الدراسي الأول حتى الآن.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القرار الذي سيجرى إعلانه سيأتي في صالح الطلاب، سواء كان إلغاء الدراسة أو استكمالها.

وأشار سعد، إلى أن الدولة المصرية لا تتخذ قراراتها عبر تريند تويتر، ولكن القرارات تتخذ وفق الصالح العام.