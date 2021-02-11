شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. 22.5 مليون مستفيد باستثمارات 163.5 مليار جنيه "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى 2 يناير من عام 2019 كانت ضربة البداية لمبادرة حياة كريمة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لخدمة الفئات الأكثر احتياجا فى كل قرية مصرية، حيث أكد الرئيس الدخول على مراكز كاملة بالقرى وتوابعها لتوفير حياة كريمة، وتضافرت جهود الوزارات والهيئات والمجتمع المدنى والشباب المتطوعين وجرى العمل تحت مظلة واحدة.

وفى عام 2021 نحصد جزءا مما تم إنجازه، حيث إن المرحلة الأولى استهدفت الجهود 375 قرية فى 14 محافظة، بإجمالى استثمارات بلغ 13.5 مليار جنيه بإجمالى 4.5 مليون مستفيد، حيث جرى تنفيذ 600 مشروع وجارى استكمال 1580 مشروعا.

أما المرحلة الثانية، سنصل إلى 1500 قرية على 52 مركزا فى 20 محافظة بمتوسط استثمارات 150 مليار جنيه بإجمالى 18 مليون مستفيد.

وأكد عدد من المواطنين، أن مبادرة حياة كريمة نقلت المعيشة من مكان لمكان آخر، وتم تدعيم البنية التحتية فى القرى، وتحسين مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات وتوفير الأجهزة الطبية وكذلك الأدوية، مؤكدين أن الحياة أصبحت حياة كريمة، وأن المبادرة تعكس أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح، وندعو للرئيس السيسى، ومصر محفوظة من زمان.