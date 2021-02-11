شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى عن صوره مع القطط: لدى عاطفة قوية نحو هذه الحيوانات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكى الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، موقفا وصفه بأنه مس قلبه، حيث قال كنت في الجامع الأزهر وكنت ألقى الدرس في الصباح الباكر، وفجأة دخلت قطة إلى المسجد وأكنها لها مبتغى فلم تكن تتلفت يمينا ولا يسارا كانت تسير بهدوء وخطى ثابتة نحو الكرسى الذى أجلس عليه، فتوقفت عن الدرس وانتبه الجميع، وفجأة قفزت على الكرسى ووصلت حتى مستوى كتفى ووضعت فمها على خدى وكأنها تقبلنى.



الدكتور أسامة الأزهرى





الدكتور أسامة الأزهرى

