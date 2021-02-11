شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ سكرى: كورونا والسكر مرتبطان.. وكوفيد 19 يصيب البنكرياس وأنسجة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رامى سلامة أستاذ سكرى، إن إصابة المتعافين من كورونا بالسكرى موضوع حديث، والسكر وكورونا مرتبطان ببعضهما، وبعض الدرسات تشير إلى احتمالية أكبر لإصابة المصابين بالسكرى بكورونا، وهو شيء غير مثبت ولكن المثبت 100% أن الأعراض التي يتعرض لها مصاب السكرى عند إصابته بكورونا تكون أكبر.

وأضاف، خلال مداخلة مع برنامج مساء دى إم سى مع رامى رضوان: هناك دراسات حديثة تقول إن المتعافين من كورونا قد يفقدون الشم والتذوق لفترة طويلة أو إصابة البعض بالسكرى بعد التعافى ولكنها دراسة واحدة، والفكرة في الموضوع أن كورونا يصيب الجهاز التنفسى ويصيب أنسجة وأعضاء أخرى في الجسم، ومنها البنكرياس، وهو الذى ينظم السكر في الدم ويسبب مشاكل في السكر ولا استبعد إصابة البعض بالسكرى.

وأكمل: ولا توجد أبحاث كفاية عن الموضوع لأن كورونا ظهر منذ عام واحد، ونحتاج إلى أبحاث أخرى في هذا الأمر.