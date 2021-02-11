شكرا لقرائتكم خبر عن 13.5 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة و4.36 مليون مستفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى 2 يناير من عام 2019 كانت ضربة البداية لمبادرة حياة كريمة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لخدمة الفئات الأكثر احتياجا فى كل قرية مصرية، وفيما يلى نستعرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة فى نقاط:

- أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة فى 2019 داخل 375 قرية بـ14 محافظة بإجمالى مستفيدين 4.36 مليون مستفيد.

- 13.5 مليار جنيه إجمال استثمارات المرحلة الأولى.

- الانتهاء من 600 مشروع وجارى التنفيذ فى 1580 مشروع.

- بدأ تنفيذ المرحلة فى 143 قرية بـ 11 محافظة بإجمالى مستفيدين 1.8 مليون مستفيد.

- جارى استكمال التنفيذ فى 232 قرية فى 12 محافظة بإجمالى مستفيدين 2.7 مليون.