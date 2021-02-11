شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى يوجه رسالة للشباب ويكشف عن حلمه خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيج رامي، الفائز ببطولة مستر أولمبيا، أنه سعيد بقضائه يومين بقريته السبايعة، وتواجد مع الصيادين ببحيرة البرلس، مشيرا إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هنأه أمس في مكالمة هاتفيه ودعاه للتكريم اليوم بالمحافظة، مؤكداً أنه سعيد بتكريم المحافظ له.

وأضاف بيج رامى، أنه يدرس بالتعاون مع المسئولين بمحافظة كفر الشيخ اتخاذ خطوات جادة فى إطار المشاركة المجتمعية لتسهيل الطريق أمام الشباب الموهوبين للوصول إلى العالمية، وإزالة العقبات التى تعرض لها خلال مسيرته من أمامهم، موضحا أن كفر الشيخ بها مواهب عديدة، ومتوقعاً بأن يخرج من بين تلك المواهب من يتفوق عليه ويحقق إنجازات عالمية ترفع اسم مصر عاليا.

وأكد بيج رامى، أنه ينصح الشباب والجيل الجديد بتحديد أهدافهم والسعي لتحقيق تلك الأهداف وبالعزيمة والمحاولات سيصلون لما يريدون، مطالباً بإلغاء كلمة المستحيل من قاموس المصريين، وعلينا تحديد الأهداف ونتخطى أى تجربة فشل، مؤكداً أنه شارك في العديد من المسابقات العالمية باسم مصر، رافضا أن يمثل دولة أخرى برغم العروض المتعددة من عدد من الدول لكنه رفض لأن يحمل الجنسية المصرية ولا يحبذ أن يمثل دولة أخرى .

وأكد رامى، أنه يتمنى أن يكمل ويحقق المزيد من البطولات، لأن من خلفه جيل لابد من تأهيله ووضعه على الطريق الصحيح ليكون من بينهم أفضل منه، وأنه يستعد لخوض بطولات فى شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه يفكر في دور تثقيفى يقدمه للجيل الجديد ليس في المحافظة فقط ولكن على مستوى مصر، متمنياً أن نجعل موارد الرياضة من خارج الدولة.

وأضاف رامى، أن المحافظة مليئة بالنماذج المشرفة ومنهم بطل العالم الشحات مبروك، مؤكداً أن يفتخر بأنه صياد ومن البرلس تلك البلد الطيب والتي يتعامل الناس فيها على طبيعتهم وبصدق، ويتمنى أن يكون من بينهم بطلاً عالميا.