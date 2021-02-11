شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ناعيا وكيل مطرانية البحيرة: كان مثلا للنور فى خدمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة تعزية للأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، في نياحة -وفاة- القمص أنطونيوس عزيز، وكيل عام مطرانية البحيرة الذي توفى أمس.

وقال البابا تواضروس في كلمته: "المسيح يعزينا جميعًا في انتقال هذا الشيخ الوقور ومثال النور فى خدمته وأمانته وقدوته وتعاليمه، كان دائمًا سبب بهجة ووداعة أمامنا. ويكفي أن نطالع حضوره وابتسامته ونسمع اختباراته وخبرات خدمته فى القرية والمدينة، يقدمها بكل اتضاع وابتهاج وروحانية عميقة".

وتابع البابا: "يوم رسامته كاهنًا بيد نيافة المطران الأنبا باخوميوس في مارس عام 1975 وفي كنيسة الملاك ميخائيل بدمنهور كان يومًا مفرحًا للغاية، و كنا خدامًا صغارًا وبدا أمامنا بوجه منير تشع منه قداسة ووداعة وسلام، نودعه على رجاء القيامة المجيدة والفرح الذي ملأ قلوبنا بخدمته لنا السنوات الطوال، سوف يظل معنا ونحن نودعه عالمين بمكانته في السماء شفيعًا ومصليًا وهاديًا حتى نكمل أيام حياتنا بسلام".

واستطرد البابا: "خالص التعزية القلبية إلى حبيبنا نيافة الانبا باخوميوس و مجمع الآباء الكهنة في البحيرة وتوابعها. وإلى الأسرة المباركة؛ تاسوني امتثال ودكتورة مونا ومهندس نبيه، وكل أفراد العائلة المباركة".