القاهرة - سامية سيد - أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة البداية للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة فى 28 ديسمبر من عام 2020، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة للمصريين بالقرى الأكثر احتياجا، ونرصد فى التقرير التالى كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة:-

شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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