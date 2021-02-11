شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ عمارة بجامعة عين شمس يكشف خطورة البناء العشوائى وطرق مواجهته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام البراندلى أستاذ العمارة بجامعة عين شمس، أن هناك يقظة من جانب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة مواجهة البناء العشوائى خلال الفترة الراهنة.

وقال أستاذ العمارة بجامعة عين شمس، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك إحساسا من جانب الدولة بالمجتمع الداخلى لتوفير الحياة العادلة الكريمة، موضحا أن الفترة الماضية شهدت نوعا من الإفراط في البناء العشوائى، لأنه لم يأخذ الصيغة القانونية أو التراخيص التابعة له.

وشدد أستاذ العمارة بجامعة عين شمس، على ضرورة أن يكون هناك عملية جراحية للبناء العشوائى لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة أن هذا البناء العشوائى الذى يمثل خطورة كبيرة على المجتمع المصرى، موضحا أن هناك ضرورة لصحوة الضمير من جانب المواطنين وتوعيتهم بخطورة هذا البناء العشوائى وضرورة التوقف عن البناء على الأراضى الراعية.