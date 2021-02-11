شكرا لقرائتكم خبر عن حى الطالبية يستجيب لشكاوى سكان شارع مبارك ويزيل كافة الإشغالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب حى الطالبية بالجيزة، برئاسة المهندس أشرف تامر، رئيس الحى، لشكاوى سكان شارع مبارك المتفرع من شارع عز الدين عمر المتفرع من الهرم، وضمن مبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية، لرفع الإشغالات بالشارع، وكذلك إزالة كافة حواجز انتظار السيارات والأرصفة المخالفة.

وشن الحى حملة مكبرة تم رفع كافة الإشغالات والمخالفات بالشارع، وهو ما أشاد به السكان، كما طالبوا الحى باستمرار تلك الحملات بكافة الشوارع.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، تلقى تقريراً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" لحل شكاوي المواطنين خلال شهر يناير الماضى ومدى استجابتها للشكاوى الواردة لها وحلها فى أسرع وقت ممكن والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن مبادرة صوتك مسموع أن المبادرة تواصلت مع المواطنين لإستقبال الشكاوى عبر الوسائل التى تم الإعلان عنها سواء الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أو رقم الواتس اب أو عبر الإيميل أو الخط الساخن ، حيث بلغ عدد الرسائل فى جميع القنوات بالمبادرة منذ انطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى الآن أكثر من 278,7 ألف رسالة منها حوالى 55 ألف شكوى تم حل 52,8 ألف شكوى بنسبة 96,3% وجارى حل 2040 شكوى.