شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: الحوار الوطنى الفلسطينى دليل على دور مصر الفعال فى القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهمية الحوار الوطنى الفلسطيني الذى يتم إجرائه في القاهرة في دعم مسار الانتخابات المركزية في فلسطين خلال الفترة المقبلة، موضحا أن اللقاء خرج عنه قرارات هامة سيكون لها انعكاسا هاما على الأوضاع في فلسطين.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الحوار الوطنى الفلسطيني شهد تأييدا كبيرا من جانب الفصائل الفلسطينية المشاركة في القاهرة.

وتابع الدكتور طارق فهمى، أن القاهرة أدارت الملف الفلسطيني بحرفية كبيرة، موضحا أن أهم ما طرح الاتفاق على نقاط محور ناقش مارس المقبل بجانب الأمور الفنية للانتخابات المركزية ورئاسة المجلس الوطنى الفلسطيني.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الحوار الوطنى الفلسطيني يمثل رسالة مهمة وهو التأكيد على أن مصر دورها فاعل ومشارك في فلسطين ويكشف طبيعة الدور المصرى المهم خاصة أن حالة عدم الاستقرار في الإقليم سببها عدم حل القضية الفلسطينية.