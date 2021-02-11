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المفتى يدين اعتداء ميليشيا الحوثى على مطار "أبها" السعودى

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القاهرة - سامية سيد - أدان  الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الهجومَ الإرهابى الغاشم الذى شنَّته ميليشيا الحوثي اليوم الأربعاء على مطار أبها جنوب المملكة العربية ؛ مما تسبب فى اشتعال النيران بإحدى الطائرات المدنية على أرض المطار.

 

وأكد مفتي الجمهورية في بيانه اليوم، الأربعاء، أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال، وستذهب جميع عملياتها الإجرامية التي ارتكبتها إلى مزبلة التاريخ.

 

ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربي الكامل لمواجهة العمليات والهجمات التي تشنها الجماعات والتيارات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والخراب في المنطقة العربية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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