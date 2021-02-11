شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة وزيرة التضامن: برنامج "وعى" يستهدف 12 رسالة تهم كل بيت مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت آمال ذكى مستشارة وزيرة التضامن، إن برنامج "وعى" يستهدف 12 رسالة تهم كل بيت مصرى، سواء فى سلوكيات الأسرة أو التعليم والمخدرات وغيرها.

وعلقت الدكتورة أمل زكى مستشارة وزيرة التضامن على مبادرة وعى، حيث قالت إنها مبادرة تستهدف جميع أنحاء الجمهورية، وليس القاهرة والجيزة فقط.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة لمذاع على قناة المحور، أنه بجانب ما تقوم به وزارة التضامن من مجهودات من أسقف ومرافق ومياه وكهرباء كان لابد من الاهتمام بالجانب الثقافي لأنه الفقر ليس ماديا فقط ولكنه فقر ثقافى أيضا، وهدف المبادرة يأتي من اسمها وهو توعية المواطنين وخصوصا للمرأة والتوعية بالصحة والإنجاب وتنظيم الأسرة وتهتم بالسلوكيات.

وأشارت مستشار وزيرة التضامن لبرنامج "وعى"، إلى أن الدورة تضم فى بدايتها محافظات الإسكندرية والقاهرة الكبرى والشرقية والمنيا وأسيوط، موضحة أن اختيار المحافظات جرى على أساس نسبة العنف بكل محافظة.

وأوضحت، آمال أن الرائدات بتلك المشروع يكن على الأقل حاصلات على شهادة متوسطة، أما المكلفات الخدمة العامة فيكن حاصلات على شهادات عليا.