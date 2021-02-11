نشرة الحوادث.. 3 جرائم قتل و55 مصابا في تصادم 3 أتوبيسات بطريق الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم الأربعاء، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم؛ بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

-مقتل إمام مسجد على يد شقيقه بسبب الميراث في سوهاج

لقي إمام وخطيب بالأوقاف حتفه قتيلًا، على يد شقيقه بناحية قرية الجلايلة بدار السلام في سوهاج، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسد على يد شقيقه.

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-شاب يقتل صديقه بسبب "الهزار" في أسوان

تمكنت قوة من مباحث قسم أول أسوان، برئاسة الرائد محمود الباجا، رئيس المباحث، من ضبط شاب قتل زميله بآلة حادة، بسبب المزاح.

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-طعنوه وهشموا رأسه.. ضبط 3 متهمين بقتل سائق "توك توك" في الشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، 3 عاطلين؛ لاتهامهم بقتل سائق "توك توك" والتخلص من جثته بجوار كوبري "العباسة" بأبو حماد، وسرقة المركبة.

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-إصابة 55 عاملًا في حادث تصادم 3 أتوبيسات بالإسماعيلية- صور

تسببت الشبورة المائية، في إصابة 55 عاملًا، إثر تصادم 3 أتوبيسات بطريق "الإسماعيلية– الزقازيق"، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي حجبت الرؤية.

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-"سقط فجأة".. تفاصيل وفاة "عريس" ليلة الحنة في الشرقية - صور

فارق شاب في العشرين من عمره في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الحياة؛ متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي بالمخ، إثر سقوطه بشكل مفاجئ خلال الاحتفال بحنته بقرية "قصاصين الأزهار" بأولاد صقر في الشرقية.

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-بينهم طالب هندسة.. ضبط 3 متهمين بسرقة خط أنابيب "بترول مسطرد"

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص بينهم طالب بكلية هندسة، لقطعهم خط أنابيب بترول "مسطرد- طنطا" في قليوب، ووضع محبس عليه بهدف الاستيلاء على السولار وبيعه في السوق السوداء.

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-التفاصيل الكاملة لمقتل صاحب سلسلة "كبابجي الفقير" في أكتوبر

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقتل صاحب سلسلة مطاعم "كبابجي الفقير" بمدينة 6 أكتوبر.

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-بالصور.. السيطرة على حريق نشب بمخزن مصنع حلاوة طحينية بالبدرشين

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في مخزن مصنع حلاوة طحينية بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

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-رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة المسؤولين عن مخالفات البناء للمحاكمة العاجلة

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المنشور رقم 6 لسنة 2021 الذي أكد على سرعة موافاة رئاسة الهيئة ببيان تفصيلي لكافة القضايا المتعلقة بمخالفات البناء بأنواعها أو تلك المتعلقة بالتعدي على أملاك الدولة والتي ما زالت قيد التحقيق منها، مع التأكيد على وجوب إحالة كافة مرتكبي تلك المخالفات- حال ثبوتها- إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

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-تأجيل محاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان" لـ 2 مارس

قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان"، لجلسة 2 مارس الجاري، لاستكمال المرافعات.

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-تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي بتهمة هتك عرض 3 فتيات لـ14 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا، وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، لجلسة 14 مارس.

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-حفل تأبين للمستشار الراحل مقبل شاكر في النادي النهري للقضاة

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانا ينعى فيه المستشار مقبل شاكر جاء فيه

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-النقض تؤيد السجن 15 سنة لـ 10 متهمين بحريق كنيسة كفر حكيم بكرداسة

أيدت محكمة النقض، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة لـ10متهمين في أحداث حرق كنيسة بكفر حكيم بكرداسة.

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-27 مارس.. محاكمة 12 متهما في قضية "داعش العجوزة"

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 27 مارس لمحاكمة 12 متهما في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المعروفة إعلاميا بـ داعش العجوزة.

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