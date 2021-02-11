شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمعية المصرية اللبنانية»: وضع الاقتصاد اللبناني مأساوي على الصعيدين الوبائي والسياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إنه كمستثمر ومواطن لبناني يعيش في مصر يعمل على مدة يده للدولة المصرية التي تعمل 24 ساعة في اليوم من أجل التطوير والخروج من الأزمات، معقبًا: «آن الأوان إن إحنا نحط أيدينا مع الدولة المصرية، وبنقولها إحنا معاكوا».

وتابع «حدرج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «منتدى الأعمال» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن وضع الاقتصاد المصري مقارنة بالدول العظمى جيد جدًا، لافتًا إلى أن مصر تخطت أزمة كورونا بنشاط وأعجوبة وأقل الخسائر، وهذا بفضل الحكومة الرشيدة والقرارات الاقتصادية الجريئة التي اُتخذت خلال السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن وضع الاقتصاد اللبناني مأساوي على الصعيدين الوبائي والسياسي، معقبًا: «الوضع في بيروت مش ولا بد زي ما الناس بتقول».