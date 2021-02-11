شكرا لقرائتكم خبر عن تعوق سيارات الإسعاف.. حملة لإزالة الإشغالات أمام مستشفى أحمد ماهر بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، مساء الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات من أمام مستشفي احمد ماهر بميدان محطة مصر.

من جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، ان الحملة أستهدفت إزالة الاشغالات والتعديات وفروشات الباعة الجائلين من أمام مستشفي احمد ماهر بميدان محطة مصر والتى تعيق مرور سيارات الاسعاف ودخولها وخروجها من المستشفى.

وأشار «يوسف» إلى ان هذه هي المرة الثانية خلال اليوم، التي يتم فيها إستهداف المنطقة ،حيث توجهت الحملة إلى محيط وبوابة المستشفي ،وتم خلالها التاكيد على متابعة ازاله كافة الاشغالات والتعديات، الفروشات وتعريشات الباعة الجائلين، لمنع عودة الاشغالات وضمان استمرار فتح الطريق أمام السيارات والمارة.

يشار إلى أن محافظة الاسكندرية، تواصل حملات إزالة الباعة الجائلين والباعة من محيط ميدان محطة مصر، بعد أن أعطى اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية إشارة البدء لمشروع تطوير الميدان.