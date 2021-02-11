شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام لحوم فاسدة وغلق مركزي دروس خصوصية في حملات بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، شنّ حملاتها المكثفة على الاحياء للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، أسفرت عن تحصيل غرامات وغلق منشآت وتحرير محاضر متنوعة.

ففي حي المتنزه أول، قادت المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي، حملة مكبرة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، بمنطقة الفلكي وشارع مصطفى كامل والبصل ونجع السلام وأحمد عبدالوهاب وذلك للتفتيش على المحال التجارية والكافيهات ومحلات الجزارة، أسفرت عن تحصيل غرامات بإجمالي 30 ألف جنيهًا لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضبط عدد من المحال المزاولة للنشاط دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وقالت رئيس الحي، أنه تم إعدام كميات من اللحوم الفاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، والتحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية، وذلك بناءً على شكوى واردة من المواطنين بشأن محل جزارة كائن بسوق دربالة يقوم بالذبح بالشارع وخارج السلخانة.

وأشارت إلى أنه تم رفع 40 من الإشغالات التي تعوق حرم الطريق العام وإزالة الأرصفة العالية التي تعوق حركه المواطنين، وإزالة كافة السقائف والتند المخالفة.

وفي حي غرب، قادت المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، حملة أسفرت عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بمنطقة مينا البصل، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فضلا عن المرور على عدد من السناتور التي سبق إغلاقها للتأكد من وجود الشمع والغلق وذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

وفي حي شرق قاد محارب يهلع، رئيس الحي 3 حملات، أسفرت عن غلق عدد ٢ مقهى بشارعي الإذاعة وعبدالسلام عارف لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقديم الشيشة للمواطنين.

وجرى التحفظ على 12 شيشة وضبط 25 حالة إشغال مختلفة بشوارع آدمون فرمون، وإسماعيل سري، وإسماعيل حلمي بسموحة، شارع ذو الفقار وشارع فهمي.