شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة كرم زهدي رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية من الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غيب الموت الشيخ كرم زهدى، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الأربعاء، وتم إقامة صلاة الجنازة على الجثمان بالمستشفى الرئيسى الجامعى بالاسكنردية، قبل مغادرة الجثمان لدفنه بمقابر الاسرة في مسقط رأسه المنيا.

وقال الشيخ خالد الزعفرانى، الباحث في شؤون الجماعات الاسلامية، أن الشيخ كرم زهدي دخل المستشفى الجامعي في الإسكنردية منذ أسبوع مصابًا بانسداد في الامعاء، وتم حجزة بالعناية المركزة إلى ان وافته المنية اليوم الأربعاء وتم إقامة صلاة الجنازة عليه بحضور محبيه ومريديه وأسرته التي حضرت من المنيا لحضور الصلاة عليه قبل نقل الجثمان.

وأضاف «الزعفرانى» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن أسرته تلقت تيسيرات كبيرة في الغُسل واستخراج تصريح الدفن من السمؤولين، مشيرا إلى أن «زهدى» هو صاحب مبادرة حقن الدماء ووقف العنف والصراع مع الدولة في أوائل التسعينات في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وقال عنها أتمنى أن يكون المبادرة شفيعه له عند ربه.

وأوضح أن الراحل من مواليد 1954، وأنه ترك رئاسة مجلس شورى الجماعة الاسلامية بعد ثورة يناير وكان يتمتع بالآراء المعتدلة.

ولفت إلى أنه قاد كرم زهدي عملية مراجعات السجون للتخلي عن العنف وحمل السلاح ورفض الصراع مع الدولة.

كان زهدي سُجن منذ اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات عام 1981، وأفرج عنه في 27 سبتمبر 2003 بعد قضائه 22 عامًا في السجن.

الموت يغيب كرم زهدى فى الاسكندرية

الموت يغيب كرم زهدى فى الاسكندرية