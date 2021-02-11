شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة في حملة تفتيشية بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلي بقنا بقيادة الدكتورة أسماء مصطفي مدير إدارة الصيدلة شنت حملة تفتيشية مشتركة مع هيئة الرقابة الإدارية على إحدى مخازن الأدوية بمدينة قنا والتي أسفرت عن وجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة وأدوية مخالفة المنشور 97 والذي ينص على عدم بيع الأدوية المخالفة والممنوع تداولها وتم تحريز المضبوطات وعمل محضر.

وأضاف أن الحملة توجهت إلى إحدي الصيدليات بمركز نقادة والتي تعمل بدون ترخيص وتم ضبط الأدوية الموجودة وتحرير محضر بالواقعة.

ضبط أدوية مجهولة المصدر بقنا

ضبط أدوية مجهولة المصدر بقنا

ضبط أدوية مجهولة المصدر بقنا