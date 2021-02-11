شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يدعم العناية المركزة بالمستشفى العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، دعمه الكامل للمنظومة الصحية بالمحافظة وخاصة مستشفى السويس العام، بعدد كبير من أسرة العناية وكذلك أجهزة التنفس الصناعى بما يدعم زيادة القدرة الاستيعابية لمواجهة التحديات.

ووجه الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، الشكر والتقدير لمحافظ السويس، لتبني تلبية احتياجات القطاع الطبي كافة.