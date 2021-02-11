شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة التدخين» عن رفع أسعار السجائر: على المدخنين مراجعة أنفسهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إحدى شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر، عن زيادة في أسعار 3 أنواع من منتجاتها بواقع جنيه في كل علبة.

وتعليقا على ذلك يقول الدكتور عضان المغازي رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، إن زيادة أسعار التبغ ستؤدي إلى تقليل عدد مستهلكي التبغ، وأن المستمرون في تعاطي التبغ سيقللون التعاطي، والذين أقلعوا عن التدخين لن يعودون إليه.

وتابع: نأمل أن تؤدى هذه الزيادة وان كانت طفيفة إلى تقليل معدل الاستهلاك لأن الرفع المتكرر لاسعار التبغ من السياسات الفعالة للحد من استهلاكه حيث أثبتت الدراسات أن إرتفاع أسعار التبغ بنسبة 10 ٪في البلدان المرتفعة الدخل أدت إلى انخفاض تعاطيه بنسبة 4 ٪ تقريبا، ومن المحتمل أن يكون هذا الأثر أشد وقعا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأشار إلى انه يجب على المدخنين مراجعة انفسهم والكف عن التدخين وإعادة تخصيص أموالهم لشراء السلع والخدمات الأساسية ولاسيما الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية.بالاضافة إلى زيادة القدرة على الكسب وتحسين الانتاجية نتيجة لتجنب الامراض التي يسببها التدخين، كما أن وباء كورونا وارتباطه بالتدخين يمثل دافعا اضافيا لأخذ قرار الاقلاع عن التدخين.

وتستهلك مصر 4 مليارات علبة سجائر بإجمالي 80 مليار سيجارة، و50 ألف طن معسل في السنة، بقيمة 75 مليار جنيه، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسرة المصرية التي بها فرد مدخن أو أكثر، يبلغ نحو 5798 جنيهًا.