شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الأقصر» تواصل تعقيم وتطهير المساجد بمراكز المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إنه بناء على تعليمات الوزارة واستمرارا للعمل بالإجراءات الاحترازية تم البدء في حملة لتعقيم وتطهير المساجد بالمديرية خلال يومي الأربعاء والخميس.

ويتم ذلك حفاظا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها كل في نطاق اختصاصه الجغرافي مع المتابعة الشخصية لمديري الإدارات لهذا الأمر، والمتابعة المستمرة مع إدارة الدعوة.

وواصلت الحملات تعقيم المساجد بالاستعانة بعمال المساجد باستخدام مواسير الرش والمطهرات على السجاد والارضيات والأبواب وكل الأدوات داخل المساجد بمختلف مدن وقرى المحافظة.