شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الأقصر» تشارك في حلقة نقاشية حول مشروعات تطوير القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، مدير المديرية في الجلسة النقاشية، التي عقدت بديوان محافظة الأقصر، وذلك بحضور محمد عبدالفتاح، سكرتير عام محافظة الأقصر ومسئولي وممثلي الجهات المنفذة والمشاركة في مشروع تطوير الريف المصري ضمن المشروع الرئاسي.

وتناولت الحلقة التقاشبة، استعراض تنفيذ أعمال التطوير في كافة قري مدن اسنا وارمنت بمحافظة الأقصر وعددهم 34 قرية بتوابعهم هم القرى المستهدفة ضمن المشروع بواقع 27 قرية بمدينة اسنا و7 قري بمدينة أرمنت.

وقال وكيل الوزارة إن هذا المشروع الذي يندرج ضمن مبادرة حياة كريمة يساهم في إحلال التنمية المستدامة لقرى المحافظة ويساعد في دعم القرى بكافة المشروعات التي تساهم في تغيير جذري لها مقدما شكره للقيادة السياسية التي تبحث دائمًا عن راحة الشعب المصري.