شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة السويس توقع مذكرة تفاهم مع أكاديمة البحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت جامعة السويس، برئاسة الدكتور السيد الشرقاوى، مذكرة تفاهم مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية برئاسة دكتور محمود صقر، لتعزيز أوجه التعاون المستقبلي بين المؤسستين، الأربعاء، بمقر الجامعة، بمدينة السلام 1 بحى فيصل بمحافظة السويس.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات ودكتور عصام أحمد مدير الحاضنة التكنولوجية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس المعنيين بالزيارة.

وخلال اللقاء، تم استعراض الإنجازات في المشروعات البحثية المشتركة مع الأكاديمية.

وقال الشرقاوي إن هذا التعاون بين جامعة السويس والأكاديمية ليس بجديد، وأن هذه المذكرة تهدف إلى دراسة الخطة المستقبلية لاستكمال دور المركز الإقليمي للأكاديمية في تقديم مهامه وكذلك استكمال وحداته الأساسية (متحف العلوم- مساحة الأفكار– معمل التصنيع الرقمي– نادي الروبوت- ....الخ).

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تقديم مقترح بخصوص الدورة الثانية لاحتضان الشركات الناشئة بالحاضنة التكنولوجية «طموح» ضمن البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية «انطلاق»، وكذلك مناقشه تفعيل دور المركز الإقليمي ليؤدي دوره العلمى والتنموي والاجتماعي مثيل باقي المراكز التابعه لأكاديمية البحث العلمي .