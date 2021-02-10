شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكولات تعاون لمحو الأمية في قرى كوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، فعاليات توقيع بروتوكولات التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجمعيات أحباب الزهراء بفارس، والجيل الصاعد بالشبيكة، ورؤية المستقبل بكرم الديب في كوم أمبو، وذلك بحضور صفاء عفيفى مدير عام فرع الهيئة بأسوان، للقضاء على الأمية في هذه القرى.

وأشادت الدكتورة غادة أبوزيد، بحسب بيان، الأربعاء، بفريق عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار لحرصهم المتواصل على الإهتمام بالأسرة المصرية ورعاية أبنائها ولتحقيق آمالهم في غدٍ أفضل ومستقبل مشرق وهو الذي يظهر جلياً في توقيع العديد من برتوكولات التعاون بين الهيئة والمؤسسات الحكومية والتى تهدف للقضاء على الأمية بين أبناء المجتمع الأسوانى.

وأوضحت غادة أبوزيد أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية فإننا كتنفيذيين وشعبيين نتكاتف ونسعى جاهدين لاستثمار الإمكانيات مع تضافر الجهود لاستغلال الخبرات والموارد المتاحة للقضاء على أمية الفئة المستهدفة بالتخطيط والمتابعة الجيدة، لافتة إلى أن ذلك يتوازى مع نشر ثقافة التعلم المستمر وتنمية القدرات الفنية والإدارية للقائمين على محو الأمية، بجانب التغلب على السلبيات والمعوقات لخلق المناخ الملائم الهادف لتحقيق الأهداف المرجوة على الوجه الأكمل.