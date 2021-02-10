شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 60 ألف جنيه و100 بطانية في رابع أيام «صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فاعليات اليوم الرابع من أسبوع فاعليات مبادرة صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة، حيث أقيمت اليوم قافلة اجتماعية، تم خلالها تقديم عدد ٣٠٠ ظرف نقدي بإجمالي ٦٠ ألف جنيه، عدد ١٠٠ بطانية، عدد ١٠٠ كيس مواد غذائية وعدد ١٠٠ كجم لحوم يستفيد منها عدد ٣٠٠ أسرة، بالإضافة إلى توزيع جهاز العرائس من أجهزة كهربائية ومفروشات للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ قافلة توعوية زراعية لمناقشة دور أهل القرية الإيجابي في الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة السلوكيات البيئية الخاطئة، وكذلك مناقشة دور المرأة الريفية والتي تعتبر العامل الرئيسي في كل أوجه التطوير والنمو ومعالجة سلبيات المجتمع داخل وخارج القرية.

يُذْكَر أن فاعليات أسبوع مبادرة صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة تشمل (يوم بيئي، قافلة بيطرية، قافلة زراعية، قافلة اجتماعية وقافلة صحية).