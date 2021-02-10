شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها تطوير الأسواق العشوائية.. قرارات اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد.

وفى بداية الجلسة، تم الوقوف دقيقة حداد على روح شهيد الواجب الوطنى المجند محمود رضا، ووجه المحافظ الشكر لكافة الأجهزة المعنية على جهودهم المتواصلة للارتقاء ببورسعيد وتحقيق التنمية في كافة المجالات وفقا لخطة الدولة المصرية على أرض بورسعيد.

وشهدت الجلسة استعراض تقارير موجزة لإنجازات الدولة المصرية في محافظة بورسعيد في مجال الإسكان والصناعة والصحة والتعليم وإقامة الاسواق الحضارية وتطوير كافة المحاور والطرق ببورسعيد.

وصدق المجلس التنفيذى برئاسة اللواء عادل الغضبان في جلسته اليوم على تعديل مقابل الانتفاع عن الارض المخصصة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء لإنشاء موزع للتيار الكهربائي لمشروع ١٢٠ عمارة جنوب بورسعيد، والتصديق على مذكرة جهاز المشروعات بالديوان العام بشأن تعديل مسطح سوق السمك والمشروع الخدمى ببورسعيد سوق الخضار والفاكهة، والتصديق على إعادة تخطيط الشارع الفاصل بين منطقة الخدمات الرياضية ومحطة الصرف الصحى والمركز الطبى بحى الضواحى. كما صدق المجلس على تعديل قرار التخصيص لمحطة رفع صرف صحى النوادى (المرحلة الاولى ) بحى الزهور ليكون الحد القبلى شارع بدلا من أرض الفضاء.

وخلال الجلسة، تمت الموافقة على تعديل الحدود والأبعاد لقطعة الأرض المخصصة بالقرار ٨٣١ لسنة ٢٠١٧ والمعدل بالقرار رقم ٩١٢ لسنة ٢٠١٨ لقطعة الأرض شرق القرية الرياضية لإقامة كنيسة عليها، والموافقة على إطلاق اسم الشاعر / عبدالرحمن الخميسى على شارع المغربى (السكة الحديد سابقا).

وتمت الموافقة على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تطوير الأسواق العشوائية ومن ضمنها سوق الروضة لإقامة سوق العصر ١، ٢ بحى العرب، كما صدق المجلس على دراسة ومناقشة إقامة مشروع استثمارى بأرض نادى المريخ الواقعة بنطاق شارع محمد على بعد العرض على السيد المستشار القانونى للاستثمار بالمحافظة، كما تمت الموافقة على تخصيص ميناء بورسعيد البرى، ومذكرة مركز المتغيرات المكانية بشأن بيان موقف مخالفة بصورة القمر الصناعى والتوجيه للمختصيين للدراسة وتحديد المعاملة المالية.