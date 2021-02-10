شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن تنفيذ مسابقة أفضل حملة توعوية بشعار «اعرف الآخر» بجامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بجامعة الأقصر أنها بصدد تنفيذ مسابقة أفضل حملة توعوية لشباب الجامعة تحت شعار «أنا والآخر» أون لاين، متضمنة عدة مبادئ منها: عدم التنمر والمساواة وعدم التعصب بين جميع أطراف المجتمع من عدة جوانب: النوع – اللون – العرق – الديانة – الرياضة.

ووفقا لبيان جامعة الأقصر، يتم تنظيم فعاليات المسابقة في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزراة الشباب والرياضة وجامعة الأقصر، حيث سيتم توجيه الرسالة للنشء والشباب وذلك في ضوء الإيمان بدور الفن والإعلام كقوة ناعمة لها صداها على المجتمع المصري في تصحيح المفاهيم.

ويتم تحميل الفيديوهات والإعلان الإذاعي على «youtube» والصور الإعلانية على«google drive»، حيث يتم وضع الروابط على موقع التسجيل للتحكيم وتسجيل بيانات المتسابقين على موقع وزارة الشباب والرياضة.