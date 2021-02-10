شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر» تنعى وفاة مدير العلاج الحر بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، الاربعاء، بقيادة الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة؛ محمد سيد محمد، المدير الإدارى في إدارة العلاج الحر بالمديرية، والذى وافته المنية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وقالت مديرية الصحة بالأقصر، في بيان صحفى: «تنعى مديرية الشؤون الصحية بالأقصر بخالص الحزن والأسى شهيد المديرية بالأقصر اليوم محمد سيد محمد المدير الإدارى بإدارة العلاج الحر والذى وافته المنية صباح اليوم نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد».