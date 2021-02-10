شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 25 ماكينة غسيل كلوي جديدة لمستشفى السويس العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، عن توريد 25 ماكينة غسيل كلوي جديده لدعم أهالى محافظة السويس، ودعماً من الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة للخدمة الطبية الحيوية.

وشهد مستشفى السويس العام استقبال الأجهزة، ووجه الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس بسرعة التجهيز، لتشغيلها لصالح مرضي الغسيل الكلوي .