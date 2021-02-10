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مجلس الوزراء: وصول 5 ملايين جرعة من لقاح «كورونا» في النصف الثاني من فبراير

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تنتظر وصول أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا في النصف الثاني من فبراير الجاري من الاتحاد الدولي للقاحات.

وأضاف سعد، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أنه سوف يتم استهداف فئات أخرى جديدة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للحصول على لقاح «كورونا».

وأشار إلى أن الأمر يتوقف على وصول هذه اللقاحات من التحالف الدولي في المعاد الذي تم الإتفاق عليه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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