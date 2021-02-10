شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروعات «كنوز» بالجلالة: نُصدر الرخام إلى أمريكا ولندن وهولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمر مختار، مدير إدارة المشروعات الخارجية لمدينة كنوز بمنتجع الجلالة، إن معظم المسؤولين في أكبر مدينة لإنتاج الرخام والجرانيت من الشباب فيما يتم استقطاب العاملين من الداخل والخارج.

وأضاف «مختار» خلال لقائه ضمن حلقة خاصة لبرنامج «صالة التحرير» من مدينة الجلالة على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «هدفنا أن تحلم.. وعلى الجلالة أن تنفذ»، مشيرًا إلى أن «الجلالة كانت في بادئ الأمر تصدر الرخام والجرانيت عن طريق مصدرين، قبل أن يتم اكتساب خبرة ويزداد الطلب العالمي على المنتج المصري»، لافتا إلى أن «المدينة لديها مكاتب للتصدير في عدة دول أبرزها دبي والسعودية، فضلا عن موزع معتمد في الولايات المتحدة».

وأضاف أنه يتم تصدير الرخام والجرانيت إلى عدة دول أبرزها السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، ولندن، وهولندا، وليبيا، مشيرًا إلى أن أكثر عمليات تصدير كانت في السعودية بواقع 5 آلاف كاونتر.

وأوضح أن مدينة كنوز شاركت بمنتجاتها في معرضي ديرونا بإيطاليا ودبي قبل الجائحة، مؤكدًا أنه بحلول 30 يونيو المقبل سيعود التصدير مرة أخرى بعد توقفه بسبب جائحة كورونا.