شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متوسط على المحال التجارية في الأوكازيون الشتوي بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الأقصر، الأربعاء، إقبالا متوسطاً على محال بيع الملابس الجاهزة بالأقصر، في الاكازيون الشتوي، مع ارتفاع ملحوظ للمحال التجارية لبيع السجاد والأدوات المنزلية التي تشهد إقبالا أعلى من الأسر المختلفة والإقبال على الشراء استعدادا لحفلات الزواج للفتيات.

وقالت نورا محمود، موظفة بالتربية والتعليم، أن معظم المحال التجارية المشاركة بعمل تخفيضات أعلنت عن الأسعار الجديدة، موضحةً أن غالبية الأسر تبحث وقت الأوكرانيون عن أسعار السجاد والأدوات المنزلية لتجهيز الفتيات وهي فرصة نستغلها كل عام وتساهم في التخفيف عن الأسر.

وأوضح تامر حسن، صاحب محل تجاري، أن كل المحال التجارية المشاركة في التخفيضات أعلنت عن نسب التخفيض والتي تبدأ من 20٪؜ إلى 50٪؜، مؤكدًا أن نسب الخصومات حقيقية وتخضع تحت إشراف التموين بالأقصر، موضحاً أنه مازال الإقبال متوسطًا على محال الملابس، والتي من المتوقع زيادتها بدءً من الأسبوع المقبل مع عودة الطلاب للجامعة والذين يقبلون على الشراء بكثافة.

وكانت مديرية تموين الأقصر برئاسة تامر صلاح الدين أعلنت عن بدء الأوكازيون الشتوي واستمراره لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وذلك بعد حصول أصحاب المحال النجارية على الموافقة بالاشتراك في الأوكازيون السنوي، بعد تقديم كشف كامل بالبضائع والسلع والملابس والمفروشات والسجاد المراد إجراء الأوكازيون عليها موضح به سعر السلع قبل الخصم ونسبة الخصم والسعر بعد الخصم.