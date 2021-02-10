شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الدقهلية يكشف حقيقة فيديو نقص الخبز بإحدى قرى ميت غمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية أمن الدقهلية إن ما وصفتها بـ«آلة الكذب للقنوات الفضائية الإخوانية المعادية لمصر» تداولت مقطع فيديو نشرته إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر فيه مجموعة من السيدات يتضررون من منطقة تموين «أوليلة» دائرة مركز ميت غمر بسبب غلق مخبز بالقرية مطالبين بتوفير الخبز، وهو ما استغلته تلك القنوات للترويج لوجود أزمة خبز، في الوقت الذي يوجد بالقرية 5 مخابز تعمل بكامل قوتها.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، برصد أجهزة المتابعة الإعلامية بالمديرية لمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو على مواقع «الجزيرة مصر– قناة الشرق» والذين استغلوا فيديو نشرته صفحة «أوليلة بلدي»، يظهر به تضرر سيدات بالقرية من غلق «مخبز بلدي» بالقرية وطالبوا خلال الفيديو بتوفير الخبز لهم.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28/1/2021 حررت حملة تموينية محضر إثبات حالة من قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين ميت غمر ضد صاحب المخبز، ويدعى «محمد. م .ح»، 42 سنة، وذلك لتصرفه في الرصيد الاستراتيجي للمخبز من الدقيق المدعم، بلغت 20 شيكارة وزن 50 كيلو جرام، بإجمالي طن من الدقيق المدعم، وهي حصة يوم كامل وبيعها في السوق السوداء.

وطبقت الحملة على صاحب المخبز توجيه وزير التموين والتجارة رقم 15 لسنة 2020 بغلق المخبز لمدة 3 شهور، وبدأ تنفيذ قرار الغلق يوم 6 فبراير 2021 ويستمر لمدة 3 شهور.

وتوصلت أجهزة البحث بمديرية أمن الدقهلية، إلى أن قرية «أوليلة» موجود بها 6 مخابز أخرى لإنتاج الخبز البلدي، جميعها يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، ولم يؤثر غلق المخبز على الحصة اليومية للمواطنين والحالة الأمنية بالقرية هادئة وأنه تم تصوير الفيديو من قبل بعض الأشخاص للضغط لفتح المخبز مرة ثانية فقط وهو ما استغلته القنوات التابعة للإرهابية للترويج كذبا لوجود أزمة خبز.