شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن: السفن الإيرانية تحمل السلاح للحوثيين ولدينا أدلة كثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إنه تم توجيه الدعوة لمليشيات الحوثي الإرهابية عام 2012 للمشاركة في صياغة مستقبل اليمن، ولكن الحوثيين انقلبوا على مخرجات الحوار الوطني بتشجيع إيراني واضح.

وكشف عوض بن مبارك في حوار مع فضائية TeN، مساء الأربعاء، أنه كانت هناك سفن إيرانية كانت تصل اليمن محملة بالكامل بالسلاح لدعم الحوثيين، مضيفا: «ولدينا أدلة كثيرة على الدعم الإيراني لجماعة الحوثي».

وطالب وزير الخارجية اليمني إيران باحترام دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها وأن تركز على قضاياها الداخلية، مستنكراً التصريحات الإيرانية الرسمية تجاهر بالسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء.

وواصل عوض بن مبارك الحديث حول سياسة الحوثي في النكث بالعهود، وقال: «قدمنا الكثير خلال محادثات السلام ولكن الحوثيين نكثوا كل العهود»، وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية تستخدم موارد الدولة لتمويل الحرب.