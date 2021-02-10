شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن: وجدنا كل الدعم من مصر للحكومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن العلاقات المصرية اليمنية تاريخية، وأن الحكومة اليمنية تنظر بكل تقدير وثناء للدور المصري الداعم لليمن.

وأضاف عوض بن مبارك، في حوار مع فضائية TeN، مساء الأربعاء، أن مصر جزء من التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن وعلاقاتنا مع القاهرة متنامية، متابعا: «أمن مصر واستقرارها مهم للمنطقة العربية بالكامل».

وواصل: «نشعر باطمئنان كبير ونحن نرى مصر تسير في الاتجاه الصحيح»، مؤكدا: «نسعد بالتوجهات الاستراتيجية للرئيس السيسي وحجم المشروعات العملاقة الجارية في مصر والتي سيكون لها أثر إيجابي على المنطقة».

واختتم حديثه عن مصر، بقوله: «وجدنا كل الدعم من مصر للحكومة اليمنية الجديدة».