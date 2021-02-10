شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يشهد بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر دشنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر دشنا، وتابع محافظ قنا خلال جولته بالمصنع كافة مراحل الإنتاج بدءاً من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والتسخين والمعالجة حتى وصوله إلى المنتج النهائي.

وأعرب المحافظ في كلمته عن سعادته بالتواجد في هذه القلعة الصناعية موجهاً الشكر لجميع العاملين بالمصنع، وأكد ضرورة مواصلة العمل والإنتاج لتنمية هذه الصناعة لا سيما وان محافظة قنا تُنتج حوالى ٣٦٪ من اجمالى انتاج مصر من السكر داعيا لمواصلة العمل والإنتاج لأنهما السبيل الوحيد لبلوغ مصر مكانتها التي تليق بها بين مصاف دول العالم وأكد أن الدولة لا تألوا جهدا لتطوير زراعة القصب من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات.

من جانبه، أوضح عبدالسلام أن الشركة استعدت لموسم العصير بتجهيز كل القطاعات وصيانة المعدات والآلات كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التي تمر بقرى دشنا وتنتهى بمصنع السكر موضحا ان المساحة الاجمالية المنزرعة بالقصب ويتم توريد محصولها للمصنع تبلغ ٢٢ الف فدان وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى ٧٥٠ الف طن سكر سنويا مؤكدا على الاهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر نظرا لإرتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كالسكر المبلور والمولاس والعسل الصناعي والكحول بجميع مشتقاته والخل وحامض الخليك الثلجي وخميرة الأعلاف وغاز ثانى أكسيد الكربون والفيناس والمذيبات العضوية والمواد اللاصقة وكبريتات الصوديوم وخميرة الخبز الطازجة والجافة والعطور ومستحضرات التجميل والزيوت والعجائن العطرية ومكسبات الطعم والرائحة والخشب الصناعي.