شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يقدم روشتة لعلاج «الخرس الزوجي»: الزواج الناجح فن ومهارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظة روحية مساء الأربعاء، دون حضور شعبي، وحملت العظة عنوان «الأسرة والحوار الأسري».

وتعتبر العظة هي ثاني حلقات السلسلة التي بدأها قداسته الأسبوع الماضي والتي ستستمر طوال شهر فبراير الجاري، والتي خصصها البابا، لتقديم موضوعات بنائية للأسرة، تفيد أفرادها خلال وجودهم بالمنازل في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا.

وقال البابا في عظته: كما بدأت معكم في الأسبوع الماضي وباعتبار أننا في زمن انتشار الجائحة وفي ظل الإجراءات الموجودة وتقليل الخروج والبقاء في المنزل وتوفر الوقت وأصبح من الجانب الإيجابي لهذه الجائحة هو تواجد الأسرة بالبيت لوقت أطول وتكلمنا الأسبوع الماضي عن «الأسرة والكتاب المقدس»، وسوف نتحدث اليوم عن «الأسرة والتفاهم الأسري».

وأضاف: «بيوت كثيرة تعاني من بعض الضعفات مثل قلة الحوار بسبب المشغولية وأصبح هناك مرض اسمه (الخرس الزوجي)، وأنه لا يوجد وقت مشترك ومن المشاكل الموجودة المشاعر المهملة، الأسرة التي تتكون خلال سر الزيجة المقدس تتكون من رابطة ثلاثية (هو وهي والمسيح في وسطهم)، وتصير هذه الأسرة كيان مقدس وصار هذا الكيان يجمعه روح الحب والحب هو (فن إسعاد الآخر)، والزواج ملاحة صعبة تحتاج كل فنون المهارة حتى يستطيع أن يعبر هذا البيت وسط أمواج الحياة بسلام.

وقال إنه عندما تتكون الأسرة بهذه الصورة المسيحية الجميلة من خلال الزواج الذي هو سر مقدس وبه كل عوامل التوافق بكل خطواته وتتكون كنيسة البيت ولكن قد يحدث بعض الخلافات ونحن نريد أن نعيش في جو من التفاهم، كل كيان في الأسرة كأنه عالم منفصل تمامًا فيجب على أفراد الأسرة أن يفهموا عالم كل واحد منهم، التفاهم في كل بيت يتم من خلال الألفاظ ويجب أن يكون التواصل من خلال الألفاظ اَلصَّادِقَة «صَادِقِينَ فِي الْمَحَبَّةِ»، ويجب أن يكون هناك تواصل دائم، وهناك تواصل غير لفظي بالعين أو بملامح الوجه أو نغمة الصوت كل هذا يحدث جو من التفاهم داخل البيت.

وتساءل: ماذا يجعل التفاهم يغيب عن البيت؟، بسبب قلة الكلام نتيجة ضيق الوقت أو انغلاق كل فرد على نفسه، أنت داخل أسرة والأسرة يجب أن تشارك بعضها البعض «لغتك تظهرك» و«تكلم حتى أراك» فرصة أن نجلس ونتعرف على بعض أكثر، وعدم وضوح الكلام قد يتعب الآخر فلنجعل الكلام بشكل مباشر يكون أكثر راحة، وعدم القدرة على التعبير، والتعبير عن المشاعر شيء غالي ويحتاج من يقدر هذه المشاعر ويحترمها، التعبيرات القاسية تجرح وقد تكون أخطر من الرصاص، علم أولادك أن يعبروا عن مشاعرهم ولا يخافوا واحترام مشاعرهم، كل بيت ناجح له مجموعة من المصطلحات تتكون بينهم.

وأضاف: من بين الأسباب عدم الاستماع الجيد، اسمع جيدًا وافهم ولا تتكلم إلا بعد أن تفهم ولا تنهى موضوع بغضب أو بشكل غير مريح، وهناك فرصة أن نسمع ونفهم بعض جيدًا، استماعك الجيد يساعد في حل المشكلات بسرعة، عندما أرفض الاستماع للآخر يتولد لديه الشعور بالرفض، انتبه لأن هذا يبني جدار الثقة في الإنسان، وكذا تأويل الكلام وهو تحميل الكلام بمعاني ليست فيه مثل سماع أشياء لم تنطق، الحوار هو الذي يجعل البيت متفاهم، أحيانا قد يكون لدي فرد حساسية من بعض الكلام فيجب ألا نقولها، من فضلك احترم مشاعر الآخرين واجعل قلبك متسع وهذا يجعل راحة في البيت، وأرقى أنواع التفاهم هو روح التشجيع، من فضلك كن إنسان مشجع ويكون كلامك به نوع من البناء، شجع على كل صغيرة وكبيرة ابني ثقة في أولادك وزوجتك مهما كان الأمر صغير شجع عليه بقوة، السيد المسيح في كل تعاملاته كان يعطي روح التشجيع.

البابا تواضروس: بعض البيوت تعانى "الخرس الزوجى" .. ونجاح الزواج يحتاج الى فنون المهارة للعبور من الحياة بسلام (صور)

البابا تواضروس: بعض البيوت تعانى "الخرس الزوجى" .. ونجاح الزواج يحتاج الى فنون المهارة للعبور من الحياة بسلام (صور)

البابا تواضروس: بعض البيوت تعانى "الخرس الزوجى" .. ونجاح الزواج يحتاج الى فنون المهارة للعبور من الحياة بسلام (صور)