شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري منتجع الجلالة: أنشأنا مرسى دولي لليخوت.. وفندق ساحلي يطل على البحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد، استشاري في مشروع الجلالة، إن المشروع بدأ تنفيذه في 2015، مشيرًا إلى أن منتجع الجلالة الساحلي يبعد عن القاهرة 150 كيلومترًا بمساحة 500 فدان.

وأوضح أحمد خلال لقائه الإعلامية مع برنامج «صالة التحرير» من مدينة الجلالة على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن المنتج يضم فندق ساحلي على شكل حرف «واي» وفندق جبلي وتم تشغيلهما بالإضافة إلى لسانين جنوبي وشمالي، ومنفذي بحري وبري، فضلا عن مرسى يخوت دولي.

وأشار إلى أن المنتجع يضم مطاعم وكافتيريات على طول المرسى، بالإضافة إلى ممشى سياحي للأفراد والدرجات، مشيرا إلى أن منتجع الجلالة خلق فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين.