شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «المحللين الفنيين» تكشف آخر قرارات تطوير «بورصة النيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت داليا السواح، عضو جمعية المحللين الفنيين، إن أداء البورصة منذ بداية العام كان مبشرًا جدًا، مشيرة إلى أن شهر يناير كان استثنائيًا وشهد ارتفاع التداول بشكل كبير على الأسهم والسندات في ظل أزمة «كورونا»، وهذا يُعطي مؤشرا بالوصول إلى قيم جديدة لم يشهدها الاقتصاد المصري من قبل خلال الفترة المقبلة.

وتابعت «السواح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «منتدى الأعمال» على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن البورصة المصرية كان لها دور قوي جدًا في تطوير بورصة النيل وتطوير السوق الرئيسي، مشيرة إلى أن السوق خلال العام الماضي شهد حالة من الضعف بسبب أزمة كورونا، ولكن بفضل ضخ 20 مليار جنيه في البورصة بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي استطعنا أن نتخطى هذه المشكلة.

ولفتت إلى أن عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل لا يزيد على 11 شركة، وهذا عدد قليل جدًا، مشيرة إلى أن البورصة تعمل على إعادة هيكلة سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأخيرة.