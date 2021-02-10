شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بـ«طب الجلالة»: توأمة مع جامعة أمريكية قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد الشناوي، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الجلالة، إن الكلية تعتمد على «روبوت» كنموذج محاكاة لتدريب الطلاب على التعامل مع المرضى.

وأضاف «الشناوي» خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير» ضمن حلقة خاصة من مدينة الجلالة على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه «من المقرر إقرار توأمة بين جامعة الجلال وواحدة من كبرى الجامعات الأمريكية قريبا، فضلا عن قدوم 15 أستاذا من اليابان لتدريس تخصصات الهندسة وطب الأسنان والعلوم الإنسانية»، مشيرًا إلى أن عدد طلاب كلية الطب بجامعة الجلالة يصل إلى 150 طالبا.

وأشار إلى أن جامعة الجلالة تحرص على ربط المحتوى العلمي بالتدريب العملي خلال عملية الدراسة.