شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الوزراء»: الدولة المصرية لا تتخذ قراراتها عبر تريند «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن منطقة عزبة الهجانة لن يتسنى للحكومة نقل سكانها إلى منطقة بديلة، موضحا أنه سيتم فتح محاور مرورية كبيرة لتسهيل الوصول لهذه المنطقة.

وأوضح سعد، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك تدخلات اجتماعية من قبل وزارة التضامن والصحة والتعليم لمساعدة الأهالي على تغيير واقعهم الحالي.

ونفى «سعد» أي حديث عن تأجيل بدء الفصل الدراسى الثاني، موجها نصيحة للطلاب بألا يلتفتوا للشائعات، وقال: «الحديث في الوقت الحالي عن إلغاء العام الدراسي الثاني يدخل ضمن بند التهريج، فنحن لم نستكمل العام الدراسي الأول حتى الآن، كيف سيتم اتخاذ قرار بإلغاء الترم الثاني؟».

وأضاف أن القرار الذي سيتم إعلانه سوف يأتي في صالح الطلاب، سواء كان إلغاء الدراسة أو استكمالها، لافتا إلى أن الدولة المصرية لا تتخذ قراراتها عبر تريند «تويتر»، ولكن القرارات تتخذ وفق الصالح العام.