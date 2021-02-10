شاب يقتل صديقه بسبب "الهزار" في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تمكنت قوة من مباحث قسم أول أسوان، برئاسة الرائد محمود الباجا، رئيس المباحث، اليوم الأربعاء، من ضبط شاب قتل زميله بآلة حادة، بسبب المزاح.

تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم أول أسوان، بورود بلاغ يفيد مقتل شاب على يد صديقه، بمنطقة عزب كيما بمدينة أسوان.

توصلت التحريات إلى حدوث مشادة بين الصديقين بسبب الهزار، فقام أحدهما بطعن الآخر بآلة حادة في رقبته، ما أدى إلى وفاته قبل وصوله المستشفى الجامعي، وجرى إيداع الجثة في مشرحة أسوان تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.