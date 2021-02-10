"جنايات القاهرة" تفصل في قضية قتل طفل حرقاً فى المقطم 14 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم على 3 متهمين بإشعال النيران عمداً بأحد المساكن ما تسبب فى وفاة طفل بالمقطم، لجلسة 14 مارس المقبل.

المتهمون بالقضية هم "م .ع" عامل، و"ك .م"، و"ه .م".

كانت المحكمة، قد أحالت المتهمين لفضيلة المفتى، لأخذ رأيه الشرعى فى إعدام المتهمين من عدمه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول قام باشعال النار عمدا في مبني سكني المملوك للمجني عليه "ع.م"، بأن سكب علي باب مسكنه مادة قابلة للإشتعال وهي جازولين، وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة، فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل "ه.ع"، والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين الباقيين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه، مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن أمدوه بعبوة تحتوي علي مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه في العقد الثاني من العمر، وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسدة بنسبة 30%.