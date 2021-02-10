شبورة ورياح وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة، أيام الخميس والجمعة والسبت.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد على النحو التالي:

الخميس

- شبورة كثيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة

- شبورة كثيفة على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- تنخفض درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى 3 درجات على أغلب الأنحاء.

السبت

- شبورة مائية صباحية على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط كبير للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

- انخفاض في درجات الحرارة؛ ليسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا.​