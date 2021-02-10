شبورة ورياح وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة، أيام الخميس والجمعة والسبت.
وجاءت توقعات هيئة الأرصاد على النحو التالي:
الخميس
- شبورة كثيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الجمعة
- شبورة كثيفة على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- تنخفض درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى 3 درجات على أغلب الأنحاء.
السبت
- شبورة مائية صباحية على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- نشاط كبير للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية.
- انخفاض في درجات الحرارة؛ ليسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا.