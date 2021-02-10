شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 139 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك داخل سوبر ماركت بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مديرية الصحة بالغربية بالاشتراك مع التموين وهيئة سلامة الغذاء والطب البيطري، الأربعاء، من ضبط سوبر ماركت شهير بمدينة المحلة لحيازته كمية من السلع الغذائية غير مطابقة للمواصفات.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحال الكبري بالمحلة، تنفيذًا لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية لتحقيق الانضباط في القطاع التمويني والغذائي بمدينة المحلة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سوبر ماركت شهير بدائرة مركز المحلة غير مطابق للاشتراطات الصحية وضبط 27كجم لحمة بلدي 8 كجم برجر، 27 كجم سجق، و52 كجم كبدة وأسماك دواجن بإجمالي 1 59كجم، وذلك للتغير في الخواص وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل المركزية.

تم تحرير محضر ضد مدير المكان، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.