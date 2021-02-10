شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز المنيا تعلن شروط استحقاق منازل «سكن كريم» (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدات المحلية بمراكز المنيا، الأربعاء، شروط استحقاق المنازل من خلال مبادرة «سكن كريم»، والتي يتم تنفيذها مواكبة مع مبادرة حياة كريمة.

وتضمنت المعايير أن «يكون المنزل من دور واحد ومبني بالطوب اللبن، وأن يكون الترميم أو إعادة البناء حتمي، وعدم ترميمه يهدد حياة السكان بالخطر، وعدم وجود سقف للمنزل أو سقف على وشك الانهيار، وأن لا يكون الهدم حدث بفعل فاعل، وأن يكون المسكن الوحيد للأسرة ولا يوجد مسكن آخر، وان يوم المنزل المراد بنائه ملك الحالة ويقدم ما يثبت ذلك».

وشكل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لجان على مستوى الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، للمعاينة على الطبيعة واختيار المنازل التي تستحق.