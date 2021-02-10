شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزي المغرب في ضحايا الأمطار بالمغرب: تمنياتنا بالشفاء لجميع المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت جمهورية مصر العربية عن صادق تعازيها ومواساتها للمملكة المغربية الشقيقة ولذوي ضحايا الأمطار بمدينة طنجة، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت مصر في بيان، الأربعاء، تضامنها ووقوفها مع المغرب الشقيق في هذا المُصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المُصابين.