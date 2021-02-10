شكرا لقرائتكم خبر عن «سيسكو» تعتمد «تعليم المنوفية» في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات والأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، حصول المديرية على اعتماد أكاديمية سيسكو للتدريبات في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات والأمن القومي.

وقال مدير المديرية في بيان، الأربعاء، إن جميع الشهادات معتمدة من شركة سيسكو العالمية مؤكدًا أنه سيتم نشر الرابط الخاص بالتدريب قريبًا على هذه الصفحة وعلى صفحة البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وصفحة مركز التطوير التكنولوجي بالمنوفية، لافتًا إلى أن جميع الدورات والشهادات مجانية 100%.