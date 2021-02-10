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«سيسكو» تعتمد «تعليم المنوفية» في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات والأمن

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، حصول المديرية على اعتماد أكاديمية سيسكو للتدريبات في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات والأمن القومي.

وقال مدير المديرية في بيان، الأربعاء، إن جميع الشهادات معتمدة من شركة سيسكو العالمية مؤكدًا أنه سيتم نشر الرابط الخاص بالتدريب قريبًا على هذه الصفحة وعلى صفحة البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وصفحة مركز التطوير التكنولوجي بالمنوفية، لافتًا إلى أن جميع الدورات والشهادات مجانية 100%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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